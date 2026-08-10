B&G Foods Aktie
WKN DE: A0CATC / ISIN: US05508R1068
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10.08.2026 15:38:54
B&G Foods Appoints Robert Mills To Succeed Casey Keller As President, CEO
(RTTNews) - On Monday, B&G Foods, Inc. (BGS), a packaged food product provider, appointed Robert Mills as President and Chief Executive Officer, effective today to succeed Casey Keller.
Mills joins B&G Foods from Tractor Supply Co. (TSCO), where he had held senior leadership roles since 2014.
He has been serving as B&G Foods' Board of Directors since March 2018.
On the NYSE, the shares were trading 2.42 percent down at $3.4250.
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