B&G Foods Aktie

B&G Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0CATC / ISIN: US05508R1068

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10.08.2026 15:38:54

B&G Foods Appoints Robert Mills To Succeed Casey Keller As President, CEO

(RTTNews) - On Monday, B&G Foods, Inc. (BGS), a packaged food product provider, appointed Robert Mills as President and Chief Executive Officer, effective today to succeed Casey Keller.

Mills joins B&G Foods from Tractor Supply Co. (TSCO), where he had held senior leadership roles since 2014.

He has been serving as B&G Foods' Board of Directors since March 2018.

On the NYSE, the shares were trading 2.42 percent down at $3.4250.

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