B&G Foods Aktie
WKN DE: A0CATC / ISIN: US05508R1068
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05.08.2026 14:52:40
B&G Foods CEO Kenneth Keller To Retire, Selects Successor
(RTTNews) - B&G Foods CEO Kenneth Keller To Retire [BGS] Wednesday announced the mutually agreed retirement of Kenneth Keller as President and Chief Executive, effective August 7, 2026. The company further said a successor has been selected from a senior leadership at another public company, however has not disclosed the details.
The identity and additional details of the new Chief Executive Officer will be revealed soon.
In the pre-market session, the shares were at $3.55, down 0.015 points or 0.42 percent. In the previous session, the shares closed at $3.57.
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