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12.11.2026 06:31:28
B&G Foods informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
B&G Foods hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
B&G Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 459,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 439,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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