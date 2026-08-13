B&G Foods legte Quartalsergebnis vor

B&G Foods gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

B&G Foods vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,70 Prozent auf 383,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 424,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at