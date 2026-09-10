B&P: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

B&P lud am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 51,49 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 46,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat B&P im vergangenen Quartal 1,23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte B&P 1,11 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at