Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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03.09.2026 01:08:05
B&Q and Five Guys among firms that paid staff below minimum wage
More than 600 companies underpaid staff, with £4m returned to workers, according to the government.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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