B-Lot legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

B-Lot hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte B-Lot ein EPS von 56,60 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,79 Prozent auf 11,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at