B-Lot öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

B-Lot hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,60 JPY. Im Vorjahresviertel waren 109,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,75 Prozent auf 12,61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at