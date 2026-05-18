B-Lot veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

B-Lot präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 132,86 JPY. Im letzten Jahr hatte B-Lot einen Gewinn von 42,65 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat B-Lot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at