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18.05.2026 06:31:29
B-Lot veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
B-Lot präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 132,86 JPY. Im letzten Jahr hatte B-Lot einen Gewinn von 42,65 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat B-Lot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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