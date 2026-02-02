B P Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

B P Capital ließ sich am 31.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat B P Capital die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 INR gegenüber -0,070 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at