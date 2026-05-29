B P Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

B P Capital ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat B P Capital die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,280 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,270 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at