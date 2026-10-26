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26.10.2026 06:31:29
B-R 31 ICE CREAM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
B-R 31 ICE CREAM präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 112,83 JPY gegenüber 93,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,49 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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