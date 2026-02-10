B-R 31 ICE CREAM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

B-R 31 ICE CREAM lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 22,56 JPY. Im Vorjahresquartal waren -16,810 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat B-R 31 ICE CREAM im vergangenen Quartal 8,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte B-R 31 ICE CREAM 7,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 183,78 JPY. Im Vorjahr hatte B-R 31 ICE CREAM 160,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat B-R 31 ICE CREAM 34,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at