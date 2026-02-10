|
10.02.2026 06:31:29
B-R 31 ICE CREAM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
B-R 31 ICE CREAM lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 22,56 JPY. Im Vorjahresquartal waren -16,810 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat B-R 31 ICE CREAM im vergangenen Quartal 8,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte B-R 31 ICE CREAM 7,55 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 183,78 JPY. Im Vorjahr hatte B-R 31 ICE CREAM 160,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat B-R 31 ICE CREAM 34,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.