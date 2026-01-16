B Riley Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

B Riley Financial präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte B Riley Financial -9,390 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 309,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at