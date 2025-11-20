B Riley Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

B Riley Financial gab am 18.11.2025 die Zahlen für das am 31.03.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

B Riley Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,710 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat B Riley Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 179,7 Millionen USD im Vergleich zu 332,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at