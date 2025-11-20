|
20.11.2025 06:31:29
B Riley Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
B Riley Financial gab am 18.11.2025 die Zahlen für das am 31.03.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
B Riley Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,710 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat B Riley Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 179,7 Millionen USD im Vergleich zu 332,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.