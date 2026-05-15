B Riley Principal Merger A legte Quartalsergebnis vor

B Riley Principal Merger A hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 57,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 444,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte B Riley Principal Merger A einen Umsatz von 10,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at