B Riley Principal Merger A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

B Riley Principal Merger A präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat B Riley Principal Merger A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,4 Millionen USD im Vergleich zu 422,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at