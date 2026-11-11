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11.11.2026 06:31:29
B Riley Principal Merger A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
B Riley Principal Merger A präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat B Riley Principal Merger A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,4 Millionen USD im Vergleich zu 422,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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