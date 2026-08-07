B Riley Principal Merger A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

B Riley Principal Merger A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

B Riley Principal Merger A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,050 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 68,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at