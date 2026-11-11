B Riley Principal Merger präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

B Riley Principal Merger hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,310 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 417,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 422,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at