b-style: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

b-style hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 43,42 JPY. Im Vorjahresquartal waren 25,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at