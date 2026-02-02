B2B Software Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

B2B Software Technologies hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte B2B Software Technologies 0,560 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat B2B Software Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 82,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 53,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at