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08.05.2026 06:31:29
B2Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
B2Gold ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat B2Gold die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat B2Gold 1,59 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 108,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 763,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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