B2Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

B2Gold hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CAD. Im Vorjahresviertel hatte B2Gold -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110,27 Prozent auf 1,47 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 698,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,420 CAD gegenüber -0,660 CAD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,61 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,28 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at