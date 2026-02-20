|
20.02.2026 06:31:28
B2Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
B2Gold hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CAD. Im Vorjahresviertel hatte B2Gold -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110,27 Prozent auf 1,47 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 698,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,420 CAD gegenüber -0,660 CAD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,61 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,28 Milliarden CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.