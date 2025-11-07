B2Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

B2Gold hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte B2Gold -0,650 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,08 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 76,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte B2Gold einen Umsatz von 611,4 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at