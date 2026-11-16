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16.11.2026 06:31:29
B3: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
B3 gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 537,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 456,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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