B3: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

B3 hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

B3 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 456,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 439,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at