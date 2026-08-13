B3 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

B3 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 BRL. Im Vorjahresviertel hatte B3 0,250 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,77 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,54 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at