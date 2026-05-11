B3 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

B3 hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,29 BRL. Im letzten Jahr hatte B3 einen Gewinn von 0,210 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,87 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 2,39 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at