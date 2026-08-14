B3 präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

B3 ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat B3 die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 USD, nach 0,130 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 547,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 448,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at