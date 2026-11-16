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16.11.2026 06:31:29
B3 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
B3 hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 BRL je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,04 Prozent auf 2,76 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,49 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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