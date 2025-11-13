B3: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

B3 hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,24 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte B3 0,220 BRL je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,49 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,44 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at