BA: Leichter Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Juni leicht gesunken, blieb aber auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 2 Punkte auf 137 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt der Stellenindex 23 Punkte im Plus.

"Der Rückgang beim BA-X in diesem Monat ergibt sich aus der geringeren Zahl der neu gemeldeten Personalbedarfe im Vergleich zum Mai", erklärte die BA. "Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen hat von Mai auf Juni in fast allen Branchen leicht zugenommen. Lediglich in der Land- und Forstwirtschaft und im Baugewerbe sind Rückgänge zu vermelden."

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

June 29, 2022 04:18 ET (08:18 GMT)