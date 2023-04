BA: Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland lässt im April weiter nach

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im April weiter nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 1 Punkt auf 124 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Die gemeldete Kräftenachfrage bleibt damit nach dem Allzeithoch im Mai 2022 weiter im Abwärtstrend", erklärte die BA. "Der Abstand des Stellenindex zum Vorjahresmonat vergrößert sich im April auf minus 14 Punkte."

Von März auf April habe der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen in nur noch wenigen Wirtschaftszweigen Zuwächse verzeichnet, die dann zumeist klein ausgefallen seien, hieß es. In den meisten Wirtschaftszweigen bleibe die Nachfrage unverändert oder geht zurück, obwohl im Frühjahr eher eine Zunahme üblich sei.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 04:08 ET (08:08 GMT)