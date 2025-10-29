BA: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt im Oktober

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im Oktober nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 1 Punkt auf 97 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Zuvor hatte der Index drei Monate in Folge stagniert. Mit 97 Punkten liegt er weiterhin unterhalb des Jahresdurchschnitts 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat der BA-X 10 Punkte verloren.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

