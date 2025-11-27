|
BA: Nachfrage nach Arbeitskräften steigt im November
DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im November gestiegen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg um 2 Punkte auf 100 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Der Anstieg im Berichtsmonat November hängt mit einem Großauftrag eines einzelnen Arbeitgebers zusammen. Alles in allem stabilisiert sich die Kräftenachfrage auf niedrigem Niveau", erläuterte die BA.
Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist gegenüber dem Vorjahresmonat in fast allen Wirtschaftszweigen gesunken und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe. Einzige Ausnahmen sind der öffentliche Bereich und das Baugewerbe, die über dem Vorjahr rangieren.
Besonders stark zeigen sich die prozentualen Rückgänge bei Information und Kommunikation, im Gastgewerbe und den sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen. Absolut betrachtet sind die größten Rückgänge in der Zeitarbeit, in den Qualifizierenden Unternehmensdienstleistungen sowie im Handel zu konstatieren.
Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.
