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29.10.2026 11:09:41
BA-Stellenindex sinkt im Oktober
DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Oktober schwach geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 1 Punkt auf 102 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Er lag damit 4 Punkte über seinem Vorjahreswert. Insgesamt bewegt sich der BA-X seit mehr als einem Jahr um den Jahresdurchschnitt von 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde.
"Trotz der insgesamt weiter schwachen Kräftenachfrage zeigt sich in zunehmend mehr Branchen ein zumindest leichtes Stellenplus im Vergleich zum Vorjahr", erklärte die BA. "Prozentual über dem Vorjahr rangieren vor allem die Stellenmeldungen aus dem Öffentlichen Bereich, gefolgt von Finanzen und Versicherungen, dem Verarbeitenden Gewerbe sowie dem Baugewerbe. Die größten Rückgänge verzeichnen die Wirtschaftszweige Information und Kommunikation, gefolgt vom Gastgewerbe, Pflege und Soziales sowie Sonstigen Dienstleistungen, Privaten Haushalten."
Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)
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