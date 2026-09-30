Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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30.09.2026 09:42:30
BA Stock Climbs After Boeing Secures $20 Billion Contract as Pentagon Pushes Next-Generation Carrier Fighter Program After Years of Delays
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 620,00
|1,04%
|Boeing Co.
|164,54
|-0,47%
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,09
|0,43%
|International Consolidated Airlines Group S.A. (spons. ADRs)
|11,63
|-0,17%
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