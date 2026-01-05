BA-X-Stellenindex steigt im Dezember auf 101 (Vm: 100) Punkte

DOW JONES--Die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland hat im Dezember leicht zugenommen, lag aber weiterhin unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, fiel der von ihr erhobene BA-X-Stellenindex auf 101 (Vormonat: 100) punkte. Er lag damit um 5 Punkte unter dem Niveau von Dezember 2024. Nach Angaben der BA sank der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen gegenüber dem Dezember 2024 in den meisten Wirtschaftszweigen gesunken und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe.

Ausnahmen bildeten der öffentliche Bereich, das Gesundheitswesen und das Baugewerbe, die über dem Vorjahr rangierten. Besonders stark zeigten sich die prozentualen Rückgänge im Gastgewerbe, bei Information und Kommunikation, Verkehr und Logistik sowie den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen. Absolut betrachtet waren die größten Rückgänge in der Zeitarbeit sowie im Handel zu konstatieren.

Im Dezember waren 13 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen zuzurechnen. Jeweils 11 Prozent kamen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe. 7 Prozent stammten aus der Baubranche. 21 Prozent der gemeldeten Arbeitsstellen gingen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück

January 05, 2026