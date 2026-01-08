Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
|
08.01.2026 21:47:21
Baa-rgain hunters: 50 sheep barge into German supermarket
German discount chain Penny said the sheep paid a surprise visit to one of their Bavarian outlets after apparently becoming separated from the rest of the flock.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
