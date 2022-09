Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baader Bank nimmt Research-Abdeckung von Xlife Sciences auf



15.09.2022 / 07:00 CET/CEST



Die Baader Bank, einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa, hat die Research-Abdeckung von Xlife Sciences (SIX: XLS) aufgenommen. Der heute erstmals publizierte Analystenbericht startet die Research-Abdeckung mit dem Rating «Buy» und einem Kursziel von CHF 69.80. Der Bericht bestätigt die Position von Xlife Sciences als aufstrebender LifeSciences-Inkubator, der für Investorinnen und Investoren die attraktive Möglichkeit biete, in eine Reihe vielversprechender und unterschiedlicher Biowissenschafts-Projekte unter einem Dach zu investieren. Das diversifizierte Projekt-Portfolio ziele auf vielversprechende und wachsende Therapie-Bereiche wie Onkologie, neurologische Erkrankungen und fortschrittliche Behandlungsmethoden wie DNA-Reparatur und künstliche Intelligenz ab. Der Bericht erwähnt zudem, dass das sehr erfahrene Gründer- und Management-Team bereits eine Reihe erfolgreicher Transaktionen in den letzten zwei Jahren vorweisen und dadurch die Kommerzialisierungs-Initiativen des Unternehmens vorantreiben könne. Ein Auszug des Analysten-Reports (in englischer Sprache) der Baader Bank kann unter https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen auf der Website von Xlife Sciences eingesehen und heruntergeladen werden. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, kommentiert: «Wir freuen uns über die Research-Abdeckung der Xlife Sciences AG durch die Baader Bank. So wird unseren Investorinnen und Investoren ein weiterer unabhängige Einblick geboten. Wir freuen uns, diesen mit ihnen im persönlichen Gespräch weiter zu erläutern.» Finanzkalender Zurcher Kapitalmarkt Konferenz 2022 15. September 2022 Baader Investment Konferenz 2022 19.-23. September 2022 Investora 2022 Konferenz Zürich 21./22. September 2022 Halbjahresbericht 2022 28. September 2022 Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zürich Telefon: 0041 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 WKN: A2PK6Z Börsen: SIX Swiss Exchange Über Xlife Sciences AG: Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS) Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch) Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

