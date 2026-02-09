Baazar Style Retail: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Baazar Style Retail ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Baazar Style Retail die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 2,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baazar Style Retail 4,08 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Baazar Style Retail im vergangenen Quartal 4,66 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Baazar Style Retail 4,12 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at