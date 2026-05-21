Baazar Style Retail gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Baazar Style Retail hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,44 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,860 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,66 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,28 INR. Im Vorjahr hatte Baazar Style Retail 2,02 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Baazar Style Retail 18,41 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at