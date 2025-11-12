Baazar Style Retail präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Baazar Style Retail hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,90 INR. Im Vorjahresviertel hatte Baazar Style Retail -1,200 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,32 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 70,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,11 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at