Baazar Style Retail: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Baazar Style Retail stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Baazar Style Retail vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,22 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,90 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,78 Milliarden INR – eine Minderung von 10,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,32 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at