Baazeem Trading öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Baazeem Trading hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Baazeem Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 SAR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent auf 71,8 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at