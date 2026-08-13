Baazeem Trading präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Baazeem Trading hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 SAR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 72,1 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 62,2 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at