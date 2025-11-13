Baazeem Trading stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Baazeem Trading lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,05 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Baazeem Trading ebenfalls ein EPS von 0,050 SAR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Baazeem Trading mit einem Umsatz von insgesamt 67,4 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 4,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at