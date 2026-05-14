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14.05.2026 06:31:29
Baazeem Trading verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Baazeem Trading präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,09 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,090 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,31 Prozent auf 75,1 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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