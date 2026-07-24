BAB Aktie
WKN: 592316 / ISIN: US0551831078
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24.07.2026 19:01:00
Bab al-Mandab und Straße von Hormus: Diese sechs Faktoren verschärfen die Ölkrise
Erst die Straße von Hormus, jetzt auch die Meerenge Bab al-Mandab: Der weltweite Schiffsverkehr wird massiv behindert. Und die Ukraine zerbombt Russlands Raffinerien. Die Lage am Ölmarkt ist katastrophal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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