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13.07.2026 06:31:29
BAB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BAB hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat BAB mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,23 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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